Дикость, вонь и антисанитария: в Мариуполе режут баранов на улицах на глазах у детей

Т.н. "власти" жалобы местных жителей игнорируют

Российские оккупанты меняют этнический состав Мариуполя, завозя туда жителей своих отдаленных регионов, из-за чего образ города трансформируется в худшую сторону.

Так пресс-служба городского совета Мариуполя обнародовала информацию о том, что там растет количество выходцев из российской глубинки, которых завозят для выполнения разных работ. А вместе с этим меняются и городские "традиции".

"Так, во дворе по улице Фонтанной, 85 представителей национальных меньшинств устроили резню баранов. Прямо посреди дня, не обращая внимания на жителей, среди которых есть дети", — говорится в сообщении.

В то же время жители улицы Блажевича жалуются на вонь и грязь под окнами, которая там появилась вследствие процветания уличной торговли. Оккупационная "администрация" на жалобы местных жителей внимания не обращает, а потому антисанитария процветает.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе россияне начали снимать фильм о войне, из-за чего в городе, где все еще сносят разрушенные дома и хоронят погибших в братских могилах, слышна стрельба и взрывы. При этом там также засветился и известный российский пропагандист.