"Їх путін змушує?": у росії матерів дітей з інвалідністю відправили маршувати

Матері дітей з інвалідністю зібралися йти на варту

Поки російські окупанти запускають ракети і вбивають українських дітей, у Новосибірську матері дітей з інвалідністю вчаться маршувати з уявною зброєю в руках на військово-патріотичній акції, щоб стати у варту на Посту №1 біля Вічного вогню на 9 травня.

Про це пише Telegram-канал NEXTA, посилаючись на посаду місцевого депутата від "Єдиної росії" Олени Спаських.

"Йдеться про мам особливих дітей, які зараз активно тренуються на меморіальному ансамблі "Монумент Слави воїнам-сибірякам". З уявною зброєю в руках жінки, мами та бабусі опановують тонкощі урочистого кроку, перешикувань, стройового тренінгу… Дітки, до речі, теж активно беруть участь у репетиціях – так традиції зберігають уже для майбутніх поколінь”, – написала депутат.

Так, учасниці проекту федерального проекту "Про неї" ("ОНФ"), створеного 2020 року для підтримки жінок, які виховують дітей з інвалідністю, таким чином готуються йти на "варту".

За даними російських ЗМІ, у Новосибірську варта стояла біля Вічного вогню з 1970 по 1991 рік. 2020 року в Новосибірську був запущений соціальний проект "Ми пам’ять вічно збережемо", в рамках якого щороку жителі міста можуть заступити на почесну варту біля Вічного вогню на меморіальному ансамблі "Монумент Слави".

Як реагує мережа

У мережі вже з’явилося багато коментарів щодо цього "шабашу". Деякі користувачі порівняли ці уроки марширування з дресируванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни скасували пропагандистську ходу "Безсмертний полк" у тимчасово окупованому Криму. У мережі вже підняли на сміх загарбників.