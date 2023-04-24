"Вирішили головну проблему рф?": з росіян сміються через заборону ЛГБТ-спільнот у соцмережі

Дехто сміється, що російська влада просто намагається прибрати конкурентів

В росії почалися чергові гоніння на представників ЛГБТ-спільноти. Тепер у популярній серед громадян країни-агресора соцмережі "ВКонтакте" із пошуку прибрали всі спільноти, які пов'язані із квір-тематикою. Це відбувається у той самий час, коли українці виборюють право на одностатеві шлюби навіть під час повномасштабної війни.

На нову заборону звернули увагу в Telegram-каналі Ateo Breaking. Слід підкреслити, що самі спільноти все ще залишаються активними у мережі — просто в пошуку для пересічного користувача вони більше недоступні.

"Результат вашого пошукового запиту може містити суперечливі матеріали, які вважаються недопустимими на території рф. Запобіжні заходи пов'язані із необхідністю виконання законодавства російської федерації", — саме такий надпис "зустрічає" тих користувачів "ВК", які намагаються знайти ЛГБТ-групи.

Судячи з усього, мова йде про так званий закон "про пропаганду ЛГБТ", який був підтриманий російськими депутатами та підписаний диктатором володимиром путіним ще у грудні 2022 року. Цей документ повністю забороняє "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин" — причому для людей будь-якого віку. Наразі в росії заборонені до продажу будь-які товари, котрі містять символіку квір-спільноти, обмежуються тематичні фільми та серіали тощо.

Цікаво, що за спостереженнями самих росіян, у "ВКонтакте" й досі в пошуку можна знайти відео із порнографічною тематикою та інші матеріали вельми відвертого характеру. А от тема ЛГБТ, здається, лякає кремлівську владу куди більше, ніж розповсюдження подібних даних.

Нагадаємо, що соцмережа "ВКонтакте", як і низка інших сайтів, знаходиться в Україні під забороною.

До речі, не так давно мережу підірвало фото ЛГБТ-персон із команди американського президента Джо Байдена. Росіяни намагалися насміхатися, однак українці доволі швидко поставили їх на місце. До речі, в Україні попри засилля російської пропаганди думка про нетрадиційну сексуальну орієнтацію за останні роки змінилася в кращий бік.

Не дивно, що навіть президент Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію щодо одностатевих шлюбів, вельми заінтригував народ.