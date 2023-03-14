Легалізація одностатевих шлюбів в Україні: що хоче влада і що про це думають пересічні громадяни

Дві третини українців вважають, що в їхньому оточенні нема представників сексменшин

У Верховній Раді, де недавно розписалися два нардепи з різних фракцій, зареєстровано проект Закону про інститут реєстрованих партнерств №9103 від 13.03.2023, який визначає правові та організаційні засади одностатевого партнерства, правовий статус, особисті немайнові та майнові права і обов'язки реєстрованих партнерів, порядок і наслідки державної реєстрації та порядок припинення реєстрованого партнерства. Трохи більш як третина українців вважають, що одностатеві стосунки можна легалізувати, а один з десяти — хоче заборонити їх.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Чи потрібно легалізувати одностатеве партнерство" відповіді розподілилися таким чином:

як звичайний шлюб — 35,0%;

без права всиновлення дітей — 15,8%;

з іншими обмеженнями — 3,9%;

не потрібно легалізувати — 25,1%

потрібно заборонити одностатеві стосунки — 10,0%

не змогли відповісти — 10,2%.

При цьому точно мають у своєму оточенні знайомих або родичів, які перебувають в одностатевих стосунках, 14,6% опитаних;

можливо мають, але не впевнені — 12,7;

переконані, що не мають — 67,2%;

не змогли відповісти — 5,6%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, що у липні 2022-го петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідну кількість голосів підтримки.

Також "Телеграф" писав, що у серпні 2022-го президент Володимир Зеленський заінтригував відповіддю на петицію.