Легализация однополых браков в Украине: что хотят власти и что об этом думают рядовые граждане

Две трети украинцев считают, что в их окружении нет представителей сексменьшинств

В Верховной Раде, где недавно расписались два нардепа из разных фракций, зарегистрирован проект Закона об институте регистрируемых партнерств №9103 от 13.03.2023, определяющий правовые и организационные основы однополого партнерства, правовой статус, личные неимущественные и имущественные права и обязанности регистрируемых партнеров, порядок и последствия государственной регистрации и порядок прекращения регистрируемого партнерства При этом чуть более трети украинцев считают, что однополые отношения можно легализовать, а один из десяти — хочет запретить их.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Нужно ли легализовать однополое партнерство" ответы распределились следующим образом:

как обычный брак – 35,0%;

без права усыновления детей – 15,8%;

с другими ограничениями — 3,9%;

не нужно легализовать — 25,1%

нужно запретить однополые отношения — 10,0%

затруднились с ответом — 10,2%.

При этом точно имеют в окружении знакомых или родственников, которые состоят в однополых отношениях, 14,6% опрошенных;

возможно, имеют, но не уверены — 12,7;

убеждены, что не имеют – 67,2%;

затруднились с ответом — 5,6%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Напомним, что в июле 2022-го петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимое количество голосов поддержки.

Также "Телеграф" писал, что в августе 2022-го президент Владимир Зеленский заинтриговал ответом на петицию.