"Решили главную проблему рф?": над россиянами смеются из-за запрета ЛГБТ-сообществ в соцсети

Некоторые смеются, что российские власти просто пытаются убрать конкурентов.

В россии начались очередные гонения на представителей ЛГБТ-сообщества. Теперь у популярной среди граждан страны-агрессора соцсети "ВКонтакте" по поиску убрали все сообщества, связанные с квир-тематикой. Это происходит в то же время, когда украинцы борются за право на однополые браки даже во время полномасштабной войны.

На новый запрет обратили внимание в Telegram-канале Ateo Breaking. Следует подчеркнуть, что сами сообщества все еще остаются активными в сети – просто в поиске для обычного пользователя они больше недоступны.

"Результат вашего поискового запроса может содержать противоречивые материалы, считающиеся недопустимыми на территории рф. Меры предосторожности связаны с необходимостью выполнения законодательства российской федерации", — именно такая надпись "встречает" тех пользователей "ВК", которые пытаются найти ЛГБТ-группы.

Судя по всему, речь идет о так называемом законе "о пропаганде ЛГБТ", который был поддержан российскими депутатами и подписан диктатором владимиром путиным еще в декабре 2022 года. Этот документ полностью запрещает "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" — причем для людей всех возрастов. В россии запрещены к продаже любые товары, содержащие символику квир-сообщества, ограничиваются тематические фильмы и сериалы.

Интересно, что по наблюдениям самих россиян, во "ВКонтакте" до сих пор в поиске можно найти видео с порнографической тематикой и другие материалы весьма откровенного характера. А вот тема ЛГБТ, кажется, пугает кремлевские власти куда больше, чем распространение подобных данных.

Напомним, что соцсеть "ВКонтакте", как и ряд других сайтов, находится в Украине под запретом.

Кстати, недавно сеть подорвала фото ЛГБТ-персон из команды американского президента Джо Байдена. Россияне пытались насмехаться, однако украинцы достаточно быстро поставили их на место. Кстати, в Украине, несмотря на засилье российской пропаганды, мнение о нетрадиционной сексуальной ориентации за последние годы изменилось в лучшую сторону.

Неудивительно, что даже президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию по поводу однополых браков, весьма заинтриговал народ.