Сексуальная ориентация и гендерная идентичность американских чиновников не мешает им быть первоклассными специалистами в своих сферах занятости

У российских пользователей соцсетей знатно "полыхает" из-за совместно снимка первого трансгендера-адмирала медслужбы США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона. Американские чиновники, являющиеся яркими представителями ЛГБТ-сообщества, встретились во время вечеринки у французского посла в Соединенных Штатах и стали предметом обсуждения многих "экспертов" из рф.

Следует отметить, что фото Сэм Бринтон выложил в своем Instagram, где есть немало негативных отзывов от его же сограждан. Все дело в нетерпимости, которую люди могут проявлять вне зависимости от своей национальности — Сэм считает себя "небираной гендерфлюидной персоной".

На снимке Левин и Бринтон позируют в камеру, явно будучи довольные приемом высокопоставленным послом. К слову, вечеринка проводилась в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.

Рейчел Левин и Сэм Бринтон

"Удивительная возможность связаться с одним из немногих других трансгендерных правительственных чиновников, адмиралом Левин — не буду врать, было здорово посочувствовать другому трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью", — написано Бринтоном в подписи к фотографии.

Оба американца являются ведущими специалистами в сферах своей деятельности, иначе их бы попросту не назначили на столь высокие должности. Однако это не мешает россиянам заявлять о "психическом расстройстве" и том, что возьми Байден их с собой в поездку по мусульманских странах, без казни бы не обошлось.

Впрочем, не все комментарии являются абсолютно негативными. И в этом уже заслуга, в основном, украинской аудитории социальных соцсетей. Не все могут понимать подобное самовыражение, однако все же проявляют куда больше толерантности к ЛГБТ-персонам, нежели россияне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине просят президента узаконить возможность заключать однополые браки. Все из-за того, что на войне каждый день может оказаться последним, а некоторые люди попросту не имеют возможность официально быть вместе со своим партнером. К слову, петиция уже набрала необходимое количество голосов и находится на рассмотрении Владимира Зеленского.