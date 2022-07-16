"Росіяни в костюмах виглядають гірше": фото ЛГБТ-осіб із команди Байдена наробило шуму в мережі

Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність американських чиновників не заважає їм бути першокласними фахівцями у своїх галузях

У російських користувачів соцмереж знатно "палає" через спільний знімок першого трансгендера-адмірала медслужби США Рейчел Левін та зампомічника міністра ядерної енергетики США Сема Брінтона. Американські чиновники, які є яскравими представниками ЛГБТ-спільноти, зустрілися під час вечірки у французького посла у Сполучених Штатах та стали предметом обговорення багатьох "експертів" з Росії.

Слід зазначити, що фото Сем Брінтон виклав у своєму Instagram, де зібрав чимало негативних відгуків від його співгромадян. Вся справа в нетерпимості, яку люди можуть виявляти незалежно від своєї національності — Сем вважає себе "небираною ґендерфлюїдною персоною".

На знімку Левін і Брінтон позують у камеру, явно задоволені прийомом високопоставленим послом. До речі, вечірка проводилася на честь національного французького свята – Дня взяття Бастилії.

Рейчел Левін та Сем Брінтон

"Дивовижна можливість зв’язатися з одним з небагатьох інших трансгендерних урядовців, адміралом Левін — не брехатиму, було добре співчувати іншому трансгендеру, який зіткнувся з ненавистю", — написано Брінтоном у підписі до фотографії.

Обоє американців є провідними фахівцями у сферах своєї діяльності, інакше їх просто не призначили б на такі високі посади. Однак це не заважає росіянам заявляти про "психічний розлад" і про те, що візьми Байден їх із собою в поїздку мусульманськими країнами, без страти б не обійшлося.

Втім, не всі коментарі абсолютно негативні. І в цьому вже заслуга переважно української аудиторії соціальних соцмереж. Не всі можуть розуміти подібне самовираження, проте все ж виявляють куди більше толерантності до ЛГБТ-персон, ніж росіяни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні просять президента узаконити можливість укладати одностатеві шлюби. Все через те, що на війні щодня може виявитися останнім, а деякі люди просто не мають змоги офіційно бути разом зі своїм партнером. До слова, петиція вже набрала необхідну кількість голосів і перебуває на розгляді Володимира Зеленського.