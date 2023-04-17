"А могла поїсти пельменів": українці висміяли росіянку, до якої повернувся поранений син-окупант (відео)

Тетяна думає, що її син - герой

Матері російського військового Тетяні доведеться залишилися без пачки пельменів, тому що її син-окупант повернувся з України. Чоловік поранений у голову, але живий, чому Тетяна неймовірно рада.

Поки син Тетяни скоював військові злочини в Україні, мати викладала у TikTok різноманітні примітивні відео під музику. Днями опублікувала повідомлення, що її син лежить в госпіталі. А пізніше — фото з ним під потужний російський шансон.

Ролик побачили українці та почали співчувати жінці, що вона лишиться без "лади" за убитого сина. Коментарі обурених наших співвітчизників заполонили простір на сторінці Тетяни.

Користувачка koshka0808 зазначила, що мати злочинця з рф чистить коментарі: "Ця тітка неудобні коменти почистила, соромно, не люблять вони правди, а прийдеться колись цій правді подивиться в очі, ой прийдеться".

ТАТЬЯНА відповідає: "Эта ваша правда, а у нас своя есть". У коментарях українці намагаються достукатися до росіянки. Але марно.

Однак попри спроби Тетяни боротися із українцями в коментарях, реакцій усе одно більше. Вони жартують з жінки та шкодують, що її військовий рф вижив. Також співчувають, що росіянці не дістанеться ні шуби, ні пельменів, ні машини.

Tasha: "Капець, а як же шуба, пельмешки і машинка".

"Капець, а як же шуба, пельмешки і машинка". ПохмураЗлюка: "Найшла чим пишатися , що її син убивця . Пішов воювати на чужу землю за путю".

"Найшла чим пишатися , що її син убивця . Пішов воювати на чужу землю за путю". Roma7: "Пралку привіз".

"Пралку привіз". Sokolik: "Скільки радості, вбивця жінок і дітей повернувся цілий додому, а в'язниця все одно чекає, військові злочини термінів не мають, наше ГРУ під землею знайде".

"Скільки радості, вбивця жінок і дітей повернувся цілий додому, а в'язниця все одно чекає, військові злочини термінів не мають, наше ГРУ під землею знайде". Прон: "Хочу другу серію з трагічним кінцем".

"Хочу другу серію з трагічним кінцем". Trulala: "І мертві, і живі, і ненароджені".

"І мертві, і живі, і ненароджені". User3082334675298: "А ти бідна шубу хотіла?"

"А ти бідна шубу хотіла?" Дінулька Гармаш: "Жаль, а могла б поїсти пельменів".

Коментатори так дістали Тетяню, що вона аж записала два відео, аби відповісти їм. Вона обурюється жартам про "ладу" та нагадує українцям про те, які "жахіття вони творили на Донбасі". Жінка пишається, що її син воював в Україні. Вона переконана, що окупант насправді бився "проти найманців", але вона не знає, яких.

Нагадаємо, що у Владивостоці родинам російських військових вручили сосиски та ковбасу. Подарунки місцева влада організувала до т.з. "Дня захисника вітчизни".

Тим часом інша мати військового рф продовжує пошуки зниклого сина. Шукати вона почала його лише тоді, коли перестали приходити виплати.