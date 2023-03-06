Мати зниклого безвісти окупанта почала шукати сина лише тоді, коли не прийшли виплати (відео)

Поки були виплати, вона була спокійна

Матері російських окупантів продовжують бути приводами для курйозних новин — як от із туалетом матері "мобіка". Так, мешканка Володимирської області із села Косинське шукає свого сина, бо перестала отримувати виплати.

Як повідомляє Telegram-канал "Фашик Донецький" із посиланням на російські ЗМІ, Тетяна Грибанова уже 5 місяців не знає, де її син. Однак оббиває пороги чиновницьких кабінетів лише 3 місяці.

"У листопаді та грудні я ще була спокійна – виплати були, отже він в строю, хоча зв'язку з сином уже не було. Почала непокоїтися у січні, коли перестали приходити виплати", — говорить мати, яка живе у типових російських злиднях.

Жінка розповідає, що стукала в усі можливі кабінети, ходила по військкоматах, але результату немає. Обурюється, де її син, і окремо обурюється, де виплати, які вона раніше спокійно собі отримувала.

Нині жінка займається "пошуками сина". За її словами, в установах були дуже здивовані тим, що вона… по-перше: шукає сина, по-друге: не отримує виплат. 5 місяців вона вже не працює і витратила усі збереження.

Нагадаємо, що у росії матір загиблого окупанта отримала в подарунок пачку пельменів. А в іншому сусідньому регіоні мати та вдова судяться за машину загиблого в Україні сина.