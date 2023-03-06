Мать пропавшего без вести оккупанта начала искать сына только тогда, когда не пришли выплаты (видео)

Пока были выплаты, она была спокойна

Матери российских оккупантов продолжают быть поводами для курьезных новостей — как с туалетом матери "мобика". Так, жительница Владимирской области из села Косинское ищет своего сына, потому что перестала получать выплаты.

Как сообщает Telegram-канал "Фашик Донецкий" со ссылкой на российские СМИ, Татьяна Грибанова уже 5 месяцев не знает, где ее сын. Однако обивает пороги чиновничьих кабинетов всего 3 месяца.

"В ноябре и декабре я еще была спокойна — выплаты были, значит он в строю, хотя связи с сыном уже не было. Начала беспокоиться в январе, когда перестали приходить выплаты", — говорит мать, живущая в типичной российской нищете.

Женщина рассказывает, что стучала во все возможные кабинеты, ходила по военкоматам, но результата нет. Возмущается, где ее сын, и отдельно возмущается, где ее выплаты, которые она раньше спокойно получала.

Сейчас женщина занимается "поисками сына". По ее словам, в учреждениях были очень удивлены тем, что она… во-первых: ищет сына, во-вторых: не получает выплат. 5 месяцев она уже не работает и потратила все сбережения.

Напомним, что в россии мать погибшего оккупанта получила в подарок пачку пельменей. А в другом соседнем регионе мать и вдова судятся за машину уничтоженного в Украине сына.