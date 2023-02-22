Ковбаса за вбитого чоловіка: у росії знову відзначилися з подарунками для родин окупантів

Судячи з фотографій, оприлюднених пропагандистами, на руки видавали по одному-двох невеличких пакетів із м`ясовиробами

У росії, де тіла загиблих на війні в Україні окупантів навіть заборонили масово видавати з моргів, вирішили заохотити родичів "демілітаризованих" загарбників. На честь Дня захисника, який на території країни агресора відзначають 23 лютого, їх родинам вручили пакунки із ковбасою та сосисками.

Про це повідомили у Telegram-каналі міської адміністрації міста Владивосток. Пізніше публікація була видалена, однак журналісти "Телеграфу" все ж встигли її зберегти.

У повідомленні уточнювалося, що відповідна акція була проведена за підтримки місцевої торговельної компанії "Ратимир", яка займається виробництвом м'ясної продукції, а саме ковбаси, сосисок, паштетів, консервів та напівфабрикатів.

Варто нагадати, що на честь святкування Дня матері жінкам, чиї сини загинули під час так званої "військової спецоперації" в Україні, цинічно презентували набори рушників. Про що також повідомляли офіційні джерела.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як на території так званих Донецької та Луганської "республік" родинам загиблих на війні в Україні окупантів нібито видавали матеріальну допомогу. Однак сума виплат зменшувалася чи не щомісяця.