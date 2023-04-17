"А могла поесть пельменей": украинцы высмеяли россиянку, к которой вернулся раненый сын-оккупант (видео)

Татьяна думаю, что ее сын – герой

Матери российского военного Татьяне придется остаться без пачки пельменей, потому что ее сын-оккупант вернулся из Украины. Мужчина ранен в голову, но жив, чему Татьяна невероятно рада.

Пока сын россиянки совершал военные преступления в Украине, мать выкладывала в TikTok всевозможные примитивные видео под музыку. На днях опубликовала сообщение о том, что ее "воин" лежит в госпитале. А позже – фото с ним под мощный российский шансон.

Ролик увидели украинцы и начали сочувствовать женщине, что она останется без "лады" за убитого сына. Комментарии возмущенных наших соотечественников заполонили пространство на странице Татьяны.

Пользователь koshka0808 отметила, что мать преступника из России чистит комментарии: "Эта тетя неудобные комменты почистила, стыдно, не любят они правды, а придется когда-нибудь этой правде посмотреть в глаза, ой придется".

ТАТЬЯНА отвечает: "Эта ваша правда, а у нас своя есть". В комментариях украинцы пытаются достучаться до россиянки. Но тщетно.

Однако, несмотря на попытки Татьяны бороться с украинцами в комментариях, реакций все равно больше. Они шутят над женщиной и сожалеют, что ее военный рф выжил. Также соболезнуют, что россиянке не достанется ни шубы, ни пельменей, ни машины.

Tasha: "Капец, а как же шуба, пельмешки и машинка".

"Капец, а как же шуба, пельмешки и машинка". Мрачная Злюка: "Нашла чем гордиться, что ее сын убийца. Пошел воевать на чужую землю за пыню".

"Нашла чем гордиться, что ее сын убийца. Пошел воевать на чужую землю за пыню". Roma7: "Стиралку привез".

"Стиралку привез". Sokolik: "Сколько радости, убийца женщин и детей вернулся целый домой, а тюрьма все равно ждет, военных преступлений сроков нет, наше ГРУ под землей найдет".

"Сколько радости, убийца женщин и детей вернулся целый домой, а тюрьма все равно ждет, военных преступлений сроков нет, наше ГРУ под землей найдет". Прон: "Хочу вторую серию с трагическим концом".

"Хочу вторую серию с трагическим концом". Trulala: "И мертвые, и живые, и нерожденные".

"И мертвые, и живые, и нерожденные". User3082334675298: "А ты бедная шубу хотела?"

"А ты бедная шубу хотела?" Динулька Гармаш: "Увы, а могла бы поесть пельменей".

Комментаторы так достали Татьяну, что она записала два видео, чтобы ответить им. Она возмущается шутками о "ладе" и напоминает украинцам о том, какие "ужасы они творили на Донбассе". Женщина гордится, что ее сын воевал в Украине. Она убеждена, что оккупант действительно бился "против наемников", но она не знает, каких именно.

Напомним, что во Владивостоке семьям российских военных вручили сосиски и колбасу. Подарки местные власти организовали в т.н. "Дня защитника отечества".

Тем временем другая мать военного рф продолжает поиски пропавшего сына. Искать она начала его только тогда, когда перестали приходить выплаты.