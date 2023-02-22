Колбаса за убитого мужа: в россии снова отличились с подарками для семей оккупантов

Судя по фотографиям, обнародованным пропагандистами, на руки выдавали один-два небольших пакета с мясными изделиями

В россии, где семьям уничтоженных в Украине оккупантов цинично дарят пельмени, решили еще раз поощрить родственников "демилитаризованных" захватчиков. В частности, в честь т.наз. "дня защитника", который на территории страны агрессора отмечают 23 февраля, их семьям вручили по пакету с колбасой и сосисками.

Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации города Владивосток. Позже публикация была удалена, однако журналисты "Телеграфа" все же успели ее сохранить.

В сообщении уточнялось, что соответствующая акция была проведена при поддержке местной торговой компании "Ратимир", которая занимается производством мясной продукции, а именно колбасы, сосисок, паштетов, консервов и полуфабрикатов.

Стоит напомнить, что в честь празднования Дня матери женщинам, сыновья которых погибли в т.наз. "военной спецоперации" в Украине, цинично презентовали наборы полотенец.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в сепаратистских "республиках" Донбасса семьям уничтоженных на войне оккупантов оказывали материальную помощь. Однако сумма выплат уменьшалась ежемесячно.