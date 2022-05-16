"За второго скидка": помощь вдовам боевиков "днр" уменьшили до смешной суммы
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Убитые россияне "подешевели" вдвое
В так называемых "лднр" семьям погибших на войне в Украине солдат якобы продолжают выдавать материальную помощь. Однако, если раньше пропагандисты распространяли фотографии с вдовами убитых российских военных, демонстративно хваставшихся 10 тысячами рублей, то теперь, очевидно, из-за сильной инфляции в рф, "убитым горем" семьям выплачивают только по 5 тысяч рублей.
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Очередное фотодоказательство в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский блоггер Сергей Стерненко.
"Извините, родственникам оккупантов, которые подохли в Украине, уже дают не 10, а 5 тысяч рублей. То есть около 50 долларов", — говорится в тексте публикации.
В комментариях под постом Стерненко украинцы активно комментируют фотографию женщины с деньгами и отмечают, что даже эту сумму материальной помощи убитого россиянина считают существенно завышенной.
Кое-кто отмечает радостный вид "вдовы" и добавляет, что это фото может быть очередной постановкой пропагандистов.
В частности, некоторые украинцы говорят о том, что уже видели фотографию этой женщины, однако в руках она держала сумму вдвое больше теперешней. В ответ на это большинство шутит, что с каждым днем жизнь российских солдат становится дешевле. А некоторые саркастически отмечают, что на второго убитого действуют скидки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Мелитополе "новая власть" решила не платить деньги украинцам, перешедшим на сторону россиян. Свои незаконные действия они подкрепляют угрозами и подчеркивают, что мелитопольцы не должны требовать заработанное, а наоборот, радоваться тому, что их не убили.