"Скажите спасибо, что живы": в Мелитополе оккупанты "кидают на деньги" полицейских из числа местных жителей

Украинцы, решившие сотрудничать с российскими нацистами, ничего хорошего от этого сотрудничества не получают

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе (Запорожская область), который они все больше превращают в "совок", убирая абсолютно все воспоминания об Украине, так называемая "новая власть" обманывает тех, кто согласился перейти на сторону захватчиков. Обещанную зарплату предателям не выдают, а при попытках вернуть заработанное угрожают убийством.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом на своей странице в соцсети рассказал журналист и бывший нардеп Игорь Мосийчук, приведя пример одной из ситуаций, которая накануне произошла в оккупированном украинском городе.

По его словам, около двух месяцев назад двое местных жителей согласились перейти на сторону зла и вступили на службу в "казачий отряд", представители которого следят за так называемым "порядком" в населенном пункте.

"Новая власть" рассказывала красивые байки по поводу хорошей зарплаты в размере 23 тысяч гривен. Однако первый месяц "службы" подошел к концу и своих честно заработанные мужчины так и не получили. Такая же ситуация произошла и после второго месяца исполнения ими служебных обязанностей.

Когда мелитопольцы решили пообщаться с так называемым "руководством" и спросить, где же обещанная зарплата, им жестко ответили: "Скажите спасибо, что еще живыми оставили".

"Теперь те, кто решил снюхаться с орками, и без зарплаты и уйти боятся. Похожая история получилась и с воспитательницами-коллаборантками", — подытожил в своей публикации Мосийчук.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты прямо посреди белого дня похитили трех женщин. Одной из них оказалась известная в городе блогер, другие две — ее близкие подруги.