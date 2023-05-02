"Их путин заставляет?": в россии матерей детей с инвалидностью отправили маршировать

Матери детей с инвалидностью собрались идти в караул

Пока российские оккупанты запускают ракеты и убивают украинских детей, в Новосибирске матери детей с инвалидностью учатся маршировать с воображаемым оружием в руках на военно-патриотической акции, что бы стать в караул на Посту №1 у Вечного огня на 9 мая.

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA, ссылаясь на пост местного депутата от "Единой россии" Елены Спасских.

"Речь идёт о мамах особенных детей, которые сейчас активно тренируются на мемориальном ансамбле "Монумент Славы воинам-сибирякам". С воображаемым оружием в руках женщины, мамы и бабушки постигают тонкости торжественного шага, перестроений, строевого тренинга… Детки, кстати, тоже активно участвуют в репетициях — так традиции сохраняют уже для будущих поколений", — написала депутат.

Так, участницы проекта федерального проекта "Про неё" ("ОНФ"), созданного в 2020 году для поддержки женщин, которые воспитывают детей с инвалидностью, таким образом готовятся идти в "караул".

По данным российских СМИ, в Новосибирске караул стоял у Вечного огня с 1970 по 1991 год. В 2020 году в Новосибирске был запущен социальный проект "Мы память вечно сохраним" в рамках которого ежегодно жители города могут заступить в почетный караул у Вечного огня на мемориальном ансамбле "Монумент Славы".

Как реагирует сеть

В сети уже появилось множество комментариев относительно этого "шабаша". Некоторые пользователи сравнили эти уроки марширования с дрессировкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне отменили пропагандистское шествие "Бессмертный полк" во временно оккупированном Крыму. В сети уже высмеяли захватчиков.