Унылое зрелище: путин по видеосвязи запустил старый трамвай в разрушенном Мариуполе (видео)

Оккупанты отпраздновали запуск трамвая по маршруту № 10

Во временно оккупированном Мариуполе очередной "шабаш". На сей раз в разрушенном захватчиками городе россияне торжественно запустили старый трамвай. Не обошлось это мероприятие и без диктатора владимира путина. Однако участие он принимал в этом не лично, а присоединился к церемонии по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

Так, сегодня, 2 мая, оккупанты отпраздновали запуск трамвая по маршруту № 10 "Горбольница № 2 — Энергоучасток". Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

В свою очередь путин, выступая с речью в честь мероприятия заявил, что это значимое событие.

"Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее — 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью", — сказал он.

По словам путина, он обсуждал проблемы временно оккупированного россией Мариуполя с профильными чиновниками. Одной из них было возобновление трамвайного движения.

"Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок", — добавил диктатор.

На фоне того, что по велению российского президента сделали с Мариуполем его военные, особо цинично звучат поздравления с его стороны.

"Поздравляю всех с сегодняшним событием и желаю дальнейших успехов!" — заявил путин.

Реакция социальных сетей

Мимо этой ярмарки лицемерия и циничности, конечно же, не смогли пройти пользователи социальных сетей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Новосибирске матерей детей с инвалидностью учат маршировать, а сами они собрались заступать в караул. Сеть отреагировала волной шуток.