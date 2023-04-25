Путинисты увидели на видео с Будановым радостный для себя "намек": украинцы подняли их на смех

Украинцы шутят, что у путина в кабинете живет гадюка, вместо лягушки

После того, как глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов дал интервью и ответил на вопросы, волнующие украинцев, все обратили внимание на его необычного питомца. На фоне главного разведчика в аквариуме плавала лягушка, которую российские пропагандисты, разумеется, интерпретировали по-своему.

Скандальный блогер Анатолий Шарий, который неоднократно высказывал любовь к россии и ненависть к украинской власти, распространил скрин из видео, на котором возле аквариума стоит портрет президента Украины. Он окрестил лягушку "Зеленским" и заявил, что та тонет.

Так, по версии пропагандиста, Кирилл Буданов тщательно спланировал фон. Он неслучайно разместил рядом с аквариумом портрет Владимира Зеленского. Это был якобы "четкий сигнал, что жаба-Зеленский тонет". Кроме того, цвет рамки тоже неслучайный — он траурный и предрекает якобы "конец" президента Украины.

Украинцы не могли не отреагировать на новое абсурдное заявление россиян. Их умилил очередной питомец Кирилла Буданова — во время февральского интервью он показал всем кота Гюнтера, который живет в здании ГУР МО, пережил обстрел и знает больше секретов, чем кто-либо.

Украинцы обратили внимание, что каждое интервью имеет свой антураж и особые предметы в кадре. Они также уверены, что во всем, что делает или показывает Кирилл Буданов есть определенный намек, но неутешительный для россиян.

К слову, каждое интервью имеет разный антураж, полный разных намеков.

Ну, о зеленой лягушке понятно.

Кот Гюнтер, лягушка в аквариуме… У них там кружок юных натуралистов?

В кабинете путина стопудов гадюка!

Скажу прямо. Это намек агентам в россии к действиям…такой порядок.

Также в сети традиционно запустили мемы с новым любимцем главного разведчика Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии морально готовятся потерять Крым. Буданов уверен, что для оккупантов это будет болезненно, но они стерпят.