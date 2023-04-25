Путіністи побачили на відео з Будановим радісний для себе "натяк": українці підняли їх на сміх

Українці жартують, що біля путіна в кабінеті живе гадюка замість жаби

Після того, як голова ГУР МО України Кирило Буданов дав інтерв’ю та відповів на питання, що хвилюють українців, усі звернули увагу на його незвичайного вихованця. На тлі головного розвідника в акваріумі плавала жаба, яку російські пропагандисти, зрозуміло, інтерпретували по-своєму.

Скандальний блогер Анатолій Шарій, який неодноразово висловлював любов до росії та ненависть до української влади, поширив скрін із відео, на якому біля акваріуму стоїть портрет президента України. Він охрестив жабу "Зеленським" і заявив, що та тоне.

Так, за версією пропагандиста, Кирило Буданов ретельно спланував тло. Він невипадково розмістив поруч із акваріумом портрет Володимира Зеленського. Це був нібито "чіткий сигнал, що жаба-Зеленський тоне". Крім того, колір рамки теж невипадковий — він жалобний і пророкує нібито "кінець" президента України.

Українці не могли не відреагувати на нову абсурдну заяву росіян. Їх розчулив черговий вихованець Кирила Буданова — під час лютневого інтерв’ю він показав усім кота Гюнтера, який мешкає в будівлі ГУР МО, пережив обстріл і знає більше секретів, ніж будь-хто.

Українці звернули увагу, що кожне інтерв’ю має свій антураж та особливі предмети у кадрі. Вони також впевнені, що у всьому, що робить чи показує Кирило Буданов, є певний натяк, але невтішний для росіян.

До речі, кожне інтерв’ю має різний антураж, сповнений різних натяків.

Ну, про зелену жабу зрозуміло.

Кіт Гюнтер, жаба в акваріумі... У них там гурток молодих натуралістів?

У кабінеті путіна стопудів гадюка!

Скажу прямо. Це натяк агентам у росії до дій…такий порядок.

Також у мережі традиційно запустили мем з новим улюбленцем головного розвідника України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії морально готуються втратити Крим. Буданов упевнений, що для окупантів це буде болісно, але вони стерплять.