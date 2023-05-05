"Надолго?": в россии заявили о полном восстановлении ж/д путей на Крымском мосту

Работы якобы выполнили даже раньше срока

В россии заявили о полном восстановлении движения по Крымскому мосту после взрыва, который на нем произошел 8 октября 2022 года. Запуск второй ЖД-ветки произошел "с опережением графика".

Об этом сегодня, 5 мая, в своем Telegram-канале сообщил замглавы правительства рф марат хуснуллин.

"Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика", — заявил он.

По его словам, была произведена замена двух пролетных строений и сложнейшая операция по надвижке пролетов, а рабочие якобы трудились круглосуточно, чтобы восстановить движение.

Также не обошлось и без рассказов о едва ли не "знаках свыше" из-за того, что работы были завершены в преддверии 9 мая.

"Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды", — пишет хуснуллин.

Стоит отметить, что украинцы уже также высказались насчет информации о восстановлении движения на мосту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в разрушенном оккупантами украинском городе Мариуполь россияне радостно запустили старый трамвай по маршруту № 10 "Горбольница № 2 — Энергоучасток. В этом "шабаше" принимал участие и сам российский диктатор владимир путин, одна почему-то не лично, а по видеосвязи.