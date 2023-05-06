Что-то намечается? Крымский мост неожиданно закрыли для движения (фото, видео)

Мост через Керченский пролив закрыт для автомобильного транспорта

Крымский мост закрыт на неопределенное время. Российские официальные лица сообщают, что причина техническая.

О возобновлении движения в ближайшее время заявил псевдоминистр транспорта оккупационных властей Крыма Николай Лукашенко. В то же время местные жители сообщают другую версию — якобы мост закрыли из-за угрозы удара.

Тех, кто пытается проехать по мосту, разворачивают назад. На въездах много полиции.

В очереди на проезд собираются авто

Проезд не разрешен

Накануне Крымский мост был закрыт на въезд со стороны полуострова. Сообщалось, что из Крыма вывозился важный груз фурами. Легковые машины не пропускали, а только осматривали. Пока пропускная способность моста ограничена с обеих сторон.

В Крыму сегодняшнее утро прошло неспокойно. В Красногвардейском районе слышали взрывы. Оккупанты быстро заявили, что это работа противовоздушной обороны и никаких повреждений нет, однако местные ощутили сильный взрыв и видели дым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне полностью восстановили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Строители ускорились, чтобы успеть к красивой дате – 9 мая. Автомобильная часть моста повреждена взрывом в 2022 году, возобновлена еще в феврале этого года.