Что-то намечается? Крымский мост неожиданно закрыли для движения (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мост через Керченский пролив закрыт для автомобильного транспорта
Крымский мост закрыт на неопределенное время. Российские официальные лица сообщают, что причина техническая.
О возобновлении движения в ближайшее время заявил псевдоминистр транспорта оккупационных властей Крыма Николай Лукашенко. В то же время местные жители сообщают другую версию — якобы мост закрыли из-за угрозы удара.
Тех, кто пытается проехать по мосту, разворачивают назад. На въездах много полиции.
Накануне Крымский мост был закрыт на въезд со стороны полуострова. Сообщалось, что из Крыма вывозился важный груз фурами. Легковые машины не пропускали, а только осматривали. Пока пропускная способность моста ограничена с обеих сторон.
В Крыму сегодняшнее утро прошло неспокойно. В Красногвардейском районе слышали взрывы. Оккупанты быстро заявили, что это работа противовоздушной обороны и никаких повреждений нет, однако местные ощутили сильный взрыв и видели дым.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне полностью восстановили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Строители ускорились, чтобы успеть к красивой дате – 9 мая. Автомобильная часть моста повреждена взрывом в 2022 году, возобновлена еще в феврале этого года.