У Зеленского рассказали, кого накажут в освобожденном Крыму: тысячи, но не сотни тысяч людей

Одно лишь проживание на территории оккупированного Крыма не должно быть поводом для привлечения человека к ответственности

Российская пропаганда активно продвигает тезис о том, что после освобождения временно оккупированного Крыма "наказывать будут всех". Однако на самом деле это не так. Ответственность будут нести те, кто сотрудничал с российскими захватчиками и совершал преступления против нацбезопасности нашей страны. Речь идет о тысячах людей.

Об этом сообщила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает Укринформ.

"Они сделали сознательный выбор, коллаборировали. Да, возможно, это было под давлением, или ради должностей или денежных преференций. Эти лица совершали на оккупированной территории преступления против нацбезопасности Украины. Это не сотни тысяч, но тысячи людей, и они должны понести уголовную ответственность", — сказала она.

По ее словам, одно лишь проживание на территории оккупированного Крыма не должно быть поводом для привлечения человека к ответственности, поскольку есть те, кто вел там свой бизнес, не связанный с запретами. Хотя в то же время эти лица платили оккупантам налоги.

"Однако если они не нарушали права человека, не совершали военных и других тяжких преступлений по нормам международного права, не принимали управленческих решений, не разворовывали природные богатства, не способствовали утверждению оккупационного режима, не предали присяге, как это сделали прокуроры, следователи, судьи, работники. СБУ и полиция – они не будут подпадать под уголовную ответственность", — добавила Ташева.

В отношении этих лиц могут быть приняты определенные люстрационные меры. Но для этого в стране следует исправить недостатки действующего люстрационного законодательства.

"Сейчас мы изучаем международный опыт и склоняемся к мнению, что следует внедрить основы люстрации, действовавшие в восточной Германии, например, и касающиеся ограничений на должность", — подчеркнула Тамила Ташева.

Хотя российская пропаганда сейчас во всю вещает, что после освобождения Крыма наказывать будут всех, по словам Ташевой, никакой "охоты на ведьм" не будет.

"Да, будут действовать определенные ограничения, но это логично, потому что люди долгое время были под оккупацией и влиянием вражеских нарративов. Но мы точно не планируем наказывать сотни тысяч человек, которые там просто проживали", — подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник запаса Роман Свитан рассказал, как Украина будет освобождать временно оккупированный Крым.