У концтаборах курортний сезон не проводять: у розвідці розповіли, до чого готується Крим

У розвідці розповіли, чому курортного сезону у Криму у 2023 році не буде

Курортного сезону в 2023 році в Криму, де в ніч проти 7 травня пролунали вибухи, не буде. Це пов'язано з тим, що окупований півострів за фактом є "великим режимним об’єктом" .

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, на окупованій території ворог готується до оборони, а отже, всі пляжі в Криму перекопані, а деякі з них — заміновані.

"У концтаборах курортний сезон не проводять.Сьогодні і вся російська федерація, і тимчасово окуповані території, коли ми говоримо про Крим, – це великий режимний об’єкт, військова база з елементами концтабору. Тому якщо ми говоримо про ті ж траншеї та інженерні роботи – всі пляжі перекопані, багато заміновано.У таких умовах тотальних фільтраційних заходів, роботи спецслужб, по суті, репресивного режиму, особливо на окупованому півострові, про який курортний сезон можна говорити?" — сказав він.

Юсов також додав, що у якості туристів цього року в Криму можуть бути лише "переодягнуті фсбшники".

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, кого покарають у звільненому Криму.