У Зеленського розповіли, кого покарають у звільненому Криму: тисячі, але не сотні тисяч людей

Лише проживання на території окупованого Криму не повинно бути приводом для притягнення людини до відповідальності

Російська пропаганда активно просуває тезу про те, що після звільнення тимчасово окупованого Криму "каратимуть усіх". Однак, насправді це не так. Відповідальність нестимуть ті, хто співпрацював із російськими загарбниками та чинив злочини проти нацбезпеки нашої країни. Йдеться про тисячі людей.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Вони зробили свідомий вибір, колаборували. Так, можливо, це було під тиском, або ж заради посад чи грошових преференцій. Ці особи здійснювали на окупованій території злочини проти нацбезпеки України. Це не сотні тисяч, але тисячі людей, і вони мають понести кримінальну відповідальність", — Сказала вона.

За її словами, одне лише проживання на території окупованого Криму не повинно бути приводом для притягнення людини до відповідальності, оскільки є ті, хто вів там свій бізнес, не пов’язаний із заборонами. Хоча водночас ці особи сплачували окупантам податки.

"Однак якщо вони не порушували права людини, не вчиняли військових та інших тяжких злочинів за нормами міжнародного права, не приймали управлінські рішення, не розкрадали природні багатства, не сприяли утвердженню окупаційного режиму, не склали присяги, як це зробили прокурори, слідчі, судді, працівники СБУ та поліція – вони не підпадатимуть під кримінальну відповідальність", — додала Ташева.

Щодо цих осіб можуть бути вжиті певні люстраційні заходи. Але для цього в країні слід виправити недоліки чинного люстраційного законодавства.

"Зараз ми вивчаємо міжнародний досвід і схиляємося до думки, що слід запровадити основи люстрації, які діяли у східній Німеччині, наприклад, і стосуються обмежень на посаду", — наголосила Таміла Ташева.

Хоча російська пропаганда зараз на всю мовить, що після звільнення Криму карати будуть усіх, за словами Ташевої, ніякого "полювання на відьом" не буде.

"Так, діятимуть певні обмеження, але це логічно, бо люди довгий час були під окупацією та впливом ворожих наративів. Але ми точно не плануємо карати сотні тисяч людей, які там просто проживали", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник запасу Роман Світан розповів, як Україна звільнятиме тимчасово окупований Крим.