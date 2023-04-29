Росіяни морально зламані: Зеленський оцінив можливість звільнення Криму

Ситуація зі звільненням Криму може розвиватися по-різному

Ситуація у 2023 році дуже відрізняється від торішньої, а тому звільнення Криму військовим шляхом більше не виглядає нереальною ідеєю.

Як розповів в інтерв’ю скандинавським журналістам президент України Володимир Зеленський, за цей час росія сильно ослабла, а окупаційні війська були деморалізовані.

Так представники ЗМІ нагадали Зеленському його заяву, яку він зробив у травні минулого року, про те, що звільнення півострова силовим шляхом може призвести до втрати сотень тисяч українських військових.

"З того моменту росія ослабла дуже сильно. Вони втратили свою потужну армію військових, які були не мобілізованими, а саме військовими", — сказав він.

За його словами, росія все ще має багато зброї, проте херсонська операція показала, що відбулися серйозні зміни у моральному плані.

Зеленський зазначив, що вважає, що дух російських солдатів був зламаний і тепер вони бояться вмирати.

"Вони були морально зламані. Ситуація дуже різниться з минулого року. Тому може бути по-різному щодо Криму", — додав президент.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зізнався, що після початку вторгнення траплялися ситуації, коли союзники підводили Україну, не надавши обіцяної допомоги вчасно.