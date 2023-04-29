Россияне морально сломлены: Зеленский оценил возможность освобождения Крыма
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ситуация с освобождением Крыма может развиваться по-разному
Ситуация в 2023 году сильно отличается от прошлогодней, а потому освобождение Крыма военным путем больше не выглядит нереальной идеей.
Как рассказал в интервью скандинавским журналистам президент Украины Владимир Зеленский, за это время россия сильно ослабла, а оккупационные войска были деморализованы.
Так представители СМИ напомнили Зеленскому его заявление, которое он сделал в мае прошлого года, о том, что освобождение полуострова силовым путем может привести к потере жизней сотен тысяч украинских военных.
"С того момента россия ослабла очень сильно. Они потеряли свою мощную армию военных, которые были не мобилизованными, а именно военными", — сказал он.
По его словам, россия все еще имеет много оружия, однако херсонская операция показала, что произошли серьезные перемены в моральном плане.
Зеленский отметил, что считает, что дух российских солдат был сломлен и теперь они боятся умирать.
"Они были морально сломлены. Ситуация очень разнится с прошлого года. Поэтому может быть по-разному в отношении Крыма", — добавил президент.
Как сообщалось ранее, Зеленский признался, что после начала вторжения случались ситуации, когда союзники подводили Украину, не предоставив обещанную помощь вовремя.