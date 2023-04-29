Россияне морально сломлены: Зеленский оценил возможность освобождения Крыма

Ситуация с освобождением Крыма может развиваться по-разному

Ситуация в 2023 году сильно отличается от прошлогодней, а потому освобождение Крыма военным путем больше не выглядит нереальной идеей.

Как рассказал в интервью скандинавским журналистам президент Украины Владимир Зеленский, за это время россия сильно ослабла, а оккупационные войска были деморализованы.

Так представители СМИ напомнили Зеленскому его заявление, которое он сделал в мае прошлого года, о том, что освобождение полуострова силовым путем может привести к потере жизней сотен тысяч украинских военных.

"С того момента россия ослабла очень сильно. Они потеряли свою мощную армию военных, которые были не мобилизованными, а именно военными", — сказал он.

По его словам, россия все еще имеет много оружия, однако херсонская операция показала, что произошли серьезные перемены в моральном плане.

Зеленский отметил, что считает, что дух российских солдат был сломлен и теперь они боятся умирать.

"Они были морально сломлены. Ситуация очень разнится с прошлого года. Поэтому может быть по-разному в отношении Крыма", — добавил президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский признался, что после начала вторжения случались ситуации, когда союзники подводили Украину, не предоставив обещанную помощь вовремя.