"Были моменты": Зеленский сделала признание западным журналистам

Ни одна страна мира не смогла бы единолично покрыть все потребности Украины в противостоянии вооруженной агрессии России

С начала полномасштабного вторжения России некоторые страны-союзники, обещавшие оказать Киеву военную помощь, подводили с своевременной передачей крайне важного для Вооруженных сил вооружения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в очередном интервью для журналистов финских, шведских, датских и норвежских СМИ, отметив, что одним из важнейших факторов на войне является своевременное получение обещанной помощи.

"На войне очень важно все делать вовремя. И рассчитывать на тех, кто тебе, что-то пообещал или дал слово. Это очень важно. На этой войне у нас были моменты, когда нас подводили. Я хочу вам поблагодарить, что этого не было с вашими странами", — пояснил он.

По словам украинского лидера, полномасштабная война, развязанная российской федерацией, очень сложна и масштабна в применении различных технологий. Именно поэтому ни одно государство в мире не смогло полностью покрыть все потребности Украины, обеспечив его всем необходимым, единолично. Учитывая это, международная поддержка от союзников является комплексной.

"Но мы боремся за то, чтобы потом страны Европы, страны НАТО никогда не испытывали возможности россии аннексировать здесь или иную свободу", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский лидер Владимир Зеленский откровенно рассказал о "бракованной" ПВО, которую Украина получила от союзников в одном из пакетов военной помощи для ВСУ.