Сезон "бавовны" продолжается: все подробности о ночных взрывах в оккупированном Крыму

Оккупанты сообщили, что на Крым совершена массированная атака БПЛА

Появились подробности ночной атаки беспилотников по Крыму. По данным оккупантов, полуостров пытались атаковать свыше 10 БПЛА.

Как пишут росСМИ, большая часть беспилотников сбита в районе Севастополя и Евпатории.

Уже в традиционном для себя стиле пропагандисты успели обвинить в атаке ВСУ. В то же время наши военные ситуацию не комментируют.

Также в сети публикуют короткую сводку по ночным событиям в оккупированном Крыму:

04.15 — г. Саки. Три взрыва. Отработало ПВО.

04.19 — г. Евпатория. Несколько взрывов.

04.22 — г. Севастополь. ПВО.

04.29 — г. Новофедоровка. "Хлопки" похожи на ПВО.

04.35 — г. Казачья бухта. Слышны два взрыва.

04.39 — г. Севастополь. Громко. Работает ПВО.

05.04 – г. Красноперекопск. Взрывы.

Как заявила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в оккупированном Крыму сезон "бавовны" продолжается.

"Сезон продолжается. Это совсем не курортный сезон. Сезон другого направления и это направление очень мощно совпадает с направлением "русского военного корабля", — сказала она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что враг продолжил обстрелы Украины в ночь на 7 мая. Под обстрелом были Николаев и Днепропетровская область.