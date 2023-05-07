Временно оккупированный Крым посетила "бавовна": в Севастополе ночью раздавались взрывы

"Хлопки" слышали в бухте Казачьей и у мыса Фиолент

По новой, но "громкой" традиции жителям временно оккупированного Крыма ночью снова не спалось из-за очередной порции "бавовны", посетившей Севастополь.

О "хлопках", то есть взрывах сообщили местные паблики.

По предварительным данным, взрывы прогремели возле Казацкой бухты, расположенной в 15 километрах от центра Севастополя. Кроме того, паблики пишут о серии взрывов в районе мыса Фиолент.

"Из Казачки 2 хлопка слышно было. Что-то в Казачке бахнуло. Скорее всего беспилотники бахают, это около 35 батареи. На Фиоленте был слышен взрыв, стены и окна очень сильно качнулись", — говорится в публикации.

Также в соцсети высказывают предположение, что взрывы могут быть связаны с беспилотниками.

"Бахает не возле батареи, взрыв в самом городе был. Бахнуло и пожар недалеко от кладбища на Фиолете. Беспилотник упал на Фиоленте в сторону 5 километров", — пишут в сети.

Также сообщается, что вблизи мыса Фиолент взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Недалеко увидели и пожар: огонь разгорелся у кладбища.

Жители Севастополя слышали взрывы прямо в самом городе. Также неспокойная ночь была и в Евпатории.

В то же время на "официальном" уровне пока никаких комментариев от оккупационных властей не было, а пропагандистские СМИ государства-агрессора дали свою версию: дескать, "работала ПВО против украинских беспилотников".

Напомним, что вчера, 6 мая, в оккупированном Крыму уже расцветала "бавовна". Утром взрывы раздавались в Красногвардейском районе. В частности, после восьми утра прозвучали два "хлопка", как пишут в местных телеграмм-каналах. После взрывов поднялся дым. Что могло взрываться не сообщается. В то же время местные жители сообщают, что от грохота дрожали стекла.