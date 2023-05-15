Блестящая работа партизан? СМИ посчитали, сколько диверсий было в рф и Крыму с начала года

Почти 25% от общего количества диверсий произошли только за 13 майских дней

С начала 2023 года в россии, а также на территории временно оккупированного Крыма, произошло уже более полусотни попыток диверсий от неизвестных граждан. К ним относятся в частности поджоги релейных шкафов и военкоматов.

Так, в период с 1 января по 12 мая на территории рф и аннексированного Крыма произошло как минимум 57 попыток диверсий на железнодорожных путях, объектах Минобороны и энергетических объектах. Почти 25% из них произошли только за 13 майских дней. Такие подсчеты опубликовало российское издание "Верстка" в своем Telegram-канале.

При проведении подсчетов были учтены только состоявшиеся удачные и неудачные попытки уничтожения объектов. Таким образом в статистику не попали сообщения силовиков о задержании людей, которые якобы готовили диверсии. Также не были учтены истории, когда якобы телефонные мошенники заставляли людей совершать поджоги в обмен на возврат денежных средств.

В январе и феврале в целом было совершено 12 попыток диверсий. В марте их было семь. Затем в апреле вновь зафиксировали 12 попыток. А в мае всего за 11 дней их уже произошло как минимум 14.

Отмечается, что одним из самых распространенных видов диверсии является поджог релейных шкафов на железных дорогах. В целом с начала года известно о 36 таких случаях. Вторые по популярности — поджоги военкоматов, их было 9. Вместе с тем неизвестные поджигали полицейские машины, склад Росгвардии и центр сбора гуманитарной помощи для российских оккупантов, а также крупный пожар случался в здании ФСБ.

В мае количество диверсий резко выросло. Так, 1 и 2 мая в Брянской области произошел подрыв железнодорожных путей, с рельсов сошли два грузовых состава. Примерно в то же время в Ленобласти была взорвана опора линии электропередачи, а еще одна была заминирована. А еще через неделю на территории авиазавода Чкалова в Новосибирске был совершен поджог Су-24.

Диверсии совершали в 26 регионах россии, а также на территории временно оккупированного Крыма. Больше всего их произошло в Подмосковье – девять, пять — в Новосибирской области, по четыре в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские партизаны взяли на себя ответственность за поджог здания ФСБ в Ростовской области и рассказали, во сколько такая диверсия обошлась.