В россии горел военкомат: в сети появилось эффектное видео
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Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание
На территории россии продолжается череда загадочных пожаров. Один из таких произошел в Валдае Новгородской области. Там посредь бела дня загорелся военкомат.
В соцсетях появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами. На кадрах видно, что огонь охватил часть здания, в котором находится местный военкомат.
Инцидент случился 2 мая. В управлении Следственного комитета по региону заявили, что причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание.
"По факту возгорания здания военкомата в городе Валдай Новгородской области следственными органами СК россии по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в апреле 2023 года в городе Усинске Республики Коми 61-летняя женщина пыталась поджечь военкомат с помощью "коктейлей Молотова". На месте находился дежурный полицейский, который задержал местную жительницу. В отношении нее хотят возбудить уголовное дело за "террористический акт".