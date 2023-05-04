В россии горел военкомат: в сети появилось эффектное видео

Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание

На территории россии продолжается череда загадочных пожаров. Один из таких произошел в Валдае Новгородской области. Там посредь бела дня загорелся военкомат.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами. На кадрах видно, что огонь охватил часть здания, в котором находится местный военкомат.

Инцидент случился 2 мая. В управлении Следственного комитета по региону заявили, что причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание.

"По факту возгорания здания военкомата в городе Валдай Новгородской области следственными органами СК россии по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в апреле 2023 года в городе Усинске Республики Коми 61-летняя женщина пыталась поджечь военкомат с помощью "коктейлей Молотова". На месте находился дежурный полицейский, который задержал местную жительницу. В отношении нее хотят возбудить уголовное дело за "террористический акт".