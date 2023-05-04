У росії горів військкомат: у мережі з’явилося ефектне відео

Причиною пожежі, попередньо, стало коротке замикання

На території росії триває низка загадкових пожеж. Одна із таких сталася у Валдаї Новгородської області. Там посеред білого дня спалахнув військкомат.

У соціальних мережах з’явилося відео з місця події, зняте очевидцями. На кадрах видно, що вогонь охопив частину будівлі, де знаходиться місцевий військкомат.

Інцидент трапився 2 травня. В управлінні Слідчого комітету по регіону заявили, що причиною пожежі, ймовірно, стало коротке замикання.

"За фактом займання будівлі військкомату в місті Валдай Новгородської області слідчими органами СК росії по Новгородській області організовано проведення дослідчої перевірки за ознаками злочину, передбаченого ст. 293 КК рф (недбалість)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року у місті Усинську в Республіці Комі 61-річна жінка намагалася підпалити військкомат за допомогою "коктейлів Молотова". На місці був черговий поліцейський, який затримав місцеву мешканку. Щодо неї хочуть порушити кримінальну справу за "терористичний акт".