Беспилотники пытались атаковать москву 9 мая? РосСМИ посчитали число дронов

Пропагандисты не приводят никаких доказательств своим словам

После позорного прилета неизвестного БПЛА по кремлю в россии отчитались об успешной работе ПВО уже на 9 мая. Пропагандисты уверяют, что Украина якобы пыталась нанести удар беспилотниками по москве, однако дроны не смогли достичь цели.

Об этом заявляют российские пропагандисты.

Сообщается, что ВСУ якобы выпустили в сторону столицы страны-агрессора три летательных аппарата UJ-22 Airborne. По данным популярного Telegram-паблика "Mash", один из них сбили над селом Перемышль Калужской области примерно в 175 км от столицы. Второй — посадили на территории Битцевского леса недалеко от МКАД. Третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО. Пострадавших и разрушений нет, дроны не взорвались.

"По нашей информации, БПЛА были запущены из Черниговской области Украины. От Москвы это около 600 километров. Максимальная дальность полёта UJ-22 Airborne — 800 км", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пропагандисты не приводят никаких доказательств своим словам, однако 9 мая в российских телеграм-каналах писали о двух БПЛА, которые летели на россию. Впрочем, россиянам на своем параде удалось оконфузиться и без украинских БПЛА.