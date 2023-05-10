Безпілотники намагалися атакувати москву 9 травня? РосЗМІ порахували кількість дронів

Пропагандисти не наводять жодних доказів своїм словам

Після ганебного прильоту невідомого БПЛА по кремлю у росії відзвітували про успішну роботу ППО вже на 9 травня. Пропагандисти запевняють, що Україна нібито намагалася завдати удару безпілотниками по москві, проте дрони не змогли досягти цілей.

Про це заявляють російські пропагандисти.

Повідомляється, що ЗСУ нібито випустили у бік столиці країни-агресора три літальні апарати UJ-22 Airborne. За даними популярного Telegram-паблика "Mash", один із них збили над селом Перемишль Калузької області приблизно за 175 км від столиці. Другий посадили на території Бітцевського лісу недалеко від МКАД. Третій – у Ломоносівському районі ЮЗАО. Постраждалих та руйнувань немає, дрони не вибухнули.

"За нашою інформацією, БПЛА було запущено з Чернігівської області України. Від Москви це близько 600 кілометрів. Максимальна дальність польоту UJ-22 Airborne — 800 км", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що пропагандисти не наводять жодних доказів своїм словам, проте 9 травня в російських телеграм-каналах писали про два БПЛА, які летіли на росію. Втім, росіянам на своєму параді вдалося осоромитися і без українських БПЛА.