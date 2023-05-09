росіянам вдалося осоромитися і без українських БПЛА. Як парад у москві перетворився на посміховисько

Свято "побєдобєсія" цього року не вдалося

Парад на День перемоги у москві цього разу вдався скромним, без традиційної демонстрації "вєлічія", удвічі коротшим та без віражів винищувачів. Після побаченого соцмережі вибухнули сміхом, адже по Красній площі проїхали лише 3 танки.

Оскільки ряди техніки суттєво порідшали, росіянам довелося розглядати похнюплені обличчя володимира путіна та олександра лукашенка. Останні вже стали героями фотожаб.

На площі було лише 3 танки. А що сталося?

Україні не треба було навіть намагатися влаштовувати щось на параді, адже російські військові самі цілком здатні осоромитися, підсумовує OSINT-аналітик Олівер Олександр.

"Мене дивує, що навіть один із Т-14 не змогли затягнути на парад", — каже Олівер.

Відео з проїздом техніки тривало всього 4 хвилини. Героєм дня став музейний Т-34 — він розроблений у Харкові за часів СРСР, підмітив Богдан Логвиненко. Згодом нарахували ще 2 раритети: Т-34-85, випущені у Чехословаччині у 1950 роках, їх могли привезти в рф з Лаосу

Радянський раритет, зроблений ще у Харкові

По Красній площі проїхались бронеавтомобілі "Тигр", "Спартак", десять позичених у кадирова "Remdiesel Ahmat Z-STS", комплекси С-400, "Іскандери", "Ярси".

Зазвичай кремль публікує анонси зі списком техніки, яку бачитимуть на параді. Так було у попередні роки, але цього разу там зберігали мовчанку. Олівер Олександр нарахував 51 одиницю техніки. Минулого року була 131 одиниця, рік до цього — 200.

Про кожен зразок техніки у кремлі раніше розповідали у деталях. Цього року не було жодного анонсу

Соцмережі жартують, що галерею світлин з вражаючою кількістю російських танків цього року можна побачити не на Красній площі, а на у світлинах з України. Щоправда, вони спалені.

Влітку на Хрещатику було більше російських танків, ніж сьогодні на параді

Один із головних osint-аналітиків війни росії проти України Def Mon у Twitter заспокоїв, що фото майже 2000 російських танків є на Oryx.

Def Mon потролив російські танки

Водночас у користувачі соцмереж глузують над путіним із коментарями "Володя, де танки?", "Насправді на параді презентували новітню розробку ростєха — невидимі танки", публікують фотожаби з розлюченим євгеном пригожиним.

Самотній танк на параді став мемом

"Хочу подякувати видатним людям, які вперше в історії скасували на Параді Перемоги в Москві танки, артилерію, літаки, гелікоптери та "безсмертний полк". Дякую, ЗСУ!", — написав журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

Водночас пропагандисти шукають позитив у сьогоднішньому соромі путіна та кажуть, що так і треба. Мовляв, це продуманий крок — замість бойових бригад випустити курсантів.

Пропагандисти втішають росіян, що так і треба

Сумний путін в оточенні "азійських дідів"

Обличчя лідерів держав сяяли усмішками та випромінювали перемогу. Насправді ні.

Похмурий путін дивиться на 4-хвилинний парад після 10-хвилинної промови

На трибуні сиділи аж 7 іноземних лідерів: премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменистау Гурбангули Бердимухамедоа, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також Олександр Лукашенко.

Соцмережі висміяли сумного путіна

Їх усіх посадили через одного, між ними були ветерани, атмосфера була "святково-похоронна". У соцмережах назвали іноземних гостей "живим щитом із азійських дідів для путіна".

путін був в оточенні "азійських дідів"

"лукашенко теж відправив на парад у москву двійника, але легендарні білоруські біотехнології підкачали і вийшло шось середнє між деруном і чайним грибом", — пише Макс Щербина у Twitter.

Олександр Лукашенко засумував

У Telegram-каналах ширяться чутки, що білоруський президент міг бути хворим. На відео з параду у нього побачили перебинтовану руку. Також він не йшов самостійно до місця покладення вінка, його туди відвезли на автомобілі.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько назвав Лукашенка "сумним пюрером", який плівся у хвості гурту гостей параду.

"Таке враження, що він справді нездоровий і його силою тягли до москви. На тлі виділеного йому в пару нового туркменбаші виглядав не дуже добре. Переживаю", — написав Копитько.

Вишенька на торті сьогоднішнього параду

Водночас МЗС України назвало аморальним і недружнім кроком приїзд лідерів 7 держав на псевдопарад. Там нагадали, що путін розшукується міжнародним правосуддям за викрадення українських дітей.

Що насправді обурило росіян

Росіян чомусь не дуже схвилювала жалюгідна кількість техніки на параді чи інші моральні аспекти. Але от, що дійсно зачепило — це те, що на трибунах поруч з президентом рф сиділи Instagram-блогери та моделі. Місцеві селебритіз Ольга Бузова, Вікторія Дайнеко, Юлія Барановська, Сергій Полунін та Марія Погрібняк вже відгребли свою порцію хейту.

Вікторія Дайнеко зробила світлину з "зірками", що викликало неприємні запитання

росіяни уточнюють, як Дайнеко потрапила на трибуну

Обурює мешканців росії лише те, що обраних, хто буде присутнім на параді, запрошують несправедливо.

Марія Погрібняк після фото теж отримала купу незручних питань

Погрібняк питали, навіщо вона прийшла на парад

росіяни цікавилися, як вона змогла потрапити на парад

Раніше "Телеграф" розповідав, яку саме порцію маячні видав путін на параді. Диктатор згадував про жителів Донбасу і брехав, що росія не нав’язує іншим народам свою волю.