"Захищає" мешканців Донбасу: путін на параді видав чергову порцію маячні

Глава рф традиційно почав звинувачувати Захід у всіх бідах, а росія, за його словами, зможе захистити себе і жителів Донбасу

Російський диктатор володимир путін виступив у ході святкового параду в Москві, який проходить сьогодні, 9 травня, на честь Дня перемоги. Свій виступ він почав з абсурдної заяви про те, що проти росії нібито розв’язана справжня війна, а сама рф захистить себе і ще й жителів Донбасу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які транслюють виступ путіна на параді.

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному, переломному рубежі, проти нашої Батьківщини знову розв’язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо і мешканців Донбасу, забезпечимо свою безпеку", — наголосив путін.

Традиційно російський президент, який організував повномасштабну війну в нашій країні, став звинувачувати у всьому Захід.

"Захід твердить про свою винятковість, провокує конфлікти, сіє ненависть, знищує сімейні цінності, щоб і надалі нав’язувати народам свою волю", — заявив диктатор.

Також глава рф підкреслив, що Київ нібито став заручником державного перевороту і розмінною монетою в руках Заходу.

"Захід провокує конфлікти та перевороти, знищує традиційні цінності, щоб і надалі диктувати свої правила, а по суті — систему пограбування та насильства", — сказав путін.

Президент рф додав, що росія пишається своїми військовими, які беруть участь у так званій "СВО", тобто окупантами, які вбивають наших людей під час повномасштабної війни в Україні.

"Битви, вирішальні для доль нашої Батьківщини, завжди ставали священними, ми пишаємося тими, хто бере участь у спецоперації, зараз немає справи важливішої", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 9 травня володимир путін відправив лідерам країн СНД вітальні послання з Днем перемоги. Проте український народ цього разу диктатор вирішив не вітати.