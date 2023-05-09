"Защищает" жителей Донбасса: путин на параде выдал очередную порцию бреда

Глава рф традиционно начал обвинять Запад во всех бедах, а россия, по его словам, сумеет защитить себя и жителей Донбасса

Российский диктатор владимир путин выступил в ходе праздничного парада в москве, который проходит сегодня, 9 мая, в честь Дня победы. Свое выступление он начал с абсурдного заявления о том, что против рф якобы развязана настоящая война, а сама россия защитит и себя и еще и жителей Донбасса.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, которые транслируют выступление путина на параде.

"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", – подчеркнул путин.

Традиционно российский президент, организовавший полномасштабную войну в нашей стране, стал обвинять во всем произошедшем Запад.

"Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю", – заявил диктатор.

Также глава рф заявил, что Киев якобы стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

"Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия", — сказал путин.

Президент рф добавил, что россия гордится своими военными, которые участвуют в так называемой "СВО", то есть оккупантами, которые убивают наших людей в ходе полномасштабной войны в Украине

"Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации, сейчас нет дела важнее", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне 9 мая владимир путин отправил лидерам стран СНГ поздравительные послания с Днем победы. Однако украинский народ на сей раз диктатор решил не поздравлять.