путин традиционно разослал поздравления лидерам стран СНГ

Российский диктатор владимир путин отправил поздравления с Днем победы лидерам ряда стран, но в отличие от прошлого года поздравлять народ Украины не стал.

Поздравительные послания были отправлены главам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, "Абхазии", "Южной Осетии". Информация об этом была опубликована на сайте кремля.

"Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников", — говорится в посланиях.

При этом путин решил не поздравлять лично президентов Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майю Санду. Свои поздравительные послания он адресовал народам стран.

Стоит отметить, что в 2022 году, когда в нашей стране уже как несколько месяцев шла полномасштабная война развязанная россией, у путина хватило наглости отправить в Украину поздравительное послание, в котором он подчеркнул необходимость недопущения возрождения нацизма. Однако в этом году диктатор видимо обиделся из-за ударов по кремлю и "обделил" Украину своими "важными" поздравлениями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии прошла массовая отмена парадов на 9 мая и приуроченные к нему шествия "Бессмертный полк". В Минобороны Великобритании считают, что после ударов по кремлю у российского руководства повысилось ощущение угрозы.