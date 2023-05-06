Массовая отмена парадов на 9 мая в россии: британская разведка назвала главную причину

Массовая отмена парадов на 9 мая в россии говорит о страхе властей

В этом году в россии массово отменяют традиционные парады на 9 мая, День Победы и приуроченные к нему шествия "Бессмертный полк". Это может быть говорить о нарастающем ощущении угрозы среди российского руководства в связи с последними атаками беспилотников.

Такие выводы опубликованы в свежем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что парады отменили уже шесть областей и 21 город рф, а также оккупационные власти временно оккупированного Крыма. Также известно, что кремль в этот день не будет проводить торжественный прием, а в москве празднование, вероятно, состоится в более скромных масштабах.

"Время удара беспилотников по кремлю за несколько дней до "Дня победы" свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило ощущение угрозы со стороны российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными "Дню победы", – констатировали в ведомстве.

Еще одним фактором отмены парадов в рф британская разведка называет протесты и недовольство войной в Украине.

Однако в некоторых городах парады все же пройдут, к ним активно готовятся. Так, в москве вечером 4 мая прошла репетиция парада 9 мая с участием танков.

Репетиция парада в москве

в столице рф репетировали парад на 9 мая

Вокруг Тулы, где парад на 9 мая тоже состоится, расставляют систему ПВО. Видимо, опасаются провокаций. Соответствующее видео в Telegram опубликовал активист и блогер Сергей Стерненко.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал "Телеграф", в прифронтовом Белгороде заявили, что запланированного салюта в этот день не будет. Его решили перенести на другую дату, которую пока не озвучили.