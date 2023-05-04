Карты и навигация не работают: на улицах москвы начали глушить связь к 9 мая

Карты и навигаторы работают с перебоями

В российской москве перед парадом на 9 мая начали глушить навигацию. В частности, связь уже исчезла в пределах Бульварного и Садового кольца. Предварительно возобновлять полноценную работу GPS планируют уже после проведения торжества.

Об этом в четверг, 4 мая, сообщил пророссийский Telegram-канал Baza, отметив, что информацию об активации смены локации GPS уже объявили и сотрудникам местной полиции.

"Навигаторы могут работать со сбоями — то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково", — отмечается в сообщении.

В Москве приглушили навигацию из-за торжественных мероприятий, которые запланированы до 9 мая

Следует добавить, что подобное в москве уже случалось, однако раньше навигацию выключали исключительно рядом с кремлем.

Напомним, что, в отличие от столицы россии, торжественные мероприятия до 9 мая не планируют проводить во многих других городах рф. В частности, соответствующее решение объявили власти уже 21 населенного пункта, аргументируя свое решение соображениями безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последнего интервью главного разведчика Украины Кирилла Буданова, в кабинете главы ГУР МО заметили карту москвы, что вызвало большой резонанс в Сети. Более того, спровоцировало появление тысяч шутливых предположений относительно вероятной подготовки ударов ВСУ по российской столице на 9 мая.