Более двух десятков городов россии отказались от парадов на 9 мая: как аргументируют

Власти российских городов аргументируют свое решение "мнениями безопасности"

В россии власти массово отказываются от проведения торжеств до 9 мая. Предварительно, соответствующее решение было принято уже в 21 российских городах.

Такую информацию в четверг, 4 мая, сообщил Telegram-канал "Верстка", отметив, что в прошлом году эти города парады до 9 мая проводили.

Так, по данным портала, в этом году парады не будут проводить в столицах приграничных регионов, а именно: в Курске, Белгороде и Брянске. Власти этих населенных пунктов аргументировали свое решение нежеланием "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центрах городов.

Что касается Курска, то там ссылаются на "текущую ситуацию". В то же время губернатор Брянской области заявил, что в 2023 году торжественные мероприятия провести не смогут. Причину он разглашать не стал.

В то же время в аннексированном россией Крыму, а именно в Керчи и Симферополе, парады на 9 мая отменили из "мнения безопасности". Не будут проводить торжества и в Симферополе, где в последнее время довольно неспокойно.

Кроме того, меры отменили и власти отдаленных от фронта городах: в частности в Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске, а также Пскове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинской разведке обратились к россиянам по поводу мер до 9 мая. В частности, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов настойчиво посоветовал жителям россии не посещать парадов и избегать встреч с военными преступниками, которые тем или иным образом причастны к так называемой "спецоперации" в Украине.