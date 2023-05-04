Понад два десятка міст росії відмовилися від парадів на 9 травня: як аргументують

Влада російських міст аргументує своє рішення "міркуваннями безпеки"

У росії влада масово відмовляється від проведення урочистостей до 9 травня. Попередньо, відповідне рішення прийняли вже у 21 російських містах.

Таку інформацію у четвер, 4 травня, повідомив Telegram-канал "Верстка", зазначивши, що у минулому році ці міста паради до 9 травня проводили.

Так, за даними порталу, цього року паради не проводитимуть у столицях прикордонних регіонів, а саме: у Курську, Білгороді та Брянську. Влада цих населених пунктів аргументувала своє рішення небажанням "провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців" у центрах міст.

Що стосується Курська, то там посилаються на "поточну ситуацію". Водночас губернатор Брянської області заявив, що 2023 року урочисті заходи провести не зможуть. Причину він розголошувати не став.

Водночас в анексованому росією Криму, а саме у Керчі та Сімферополі, паради на 9 травня скасували з "міркувань безпеки". Не проводитимуть урочистості й у Сімферополі, де останнім часом досить неспокійно.

Крім того, заходи скасувала й влада віддалених від фронту містах: зокрема у Сургуті, Тюмені, Ханти-Мансійську, а також Пскові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українській розвідці звернулись до росіян з приводу заходів до 9 травня. Зокрема, представник ГУР МОУ Андрій Юсов наполегливо порадив жителям рф не відвідувати парадів і уникати зустрічей із воєнними злочинцями, які тим чи іншим чином причетні до так званої "спецоперації" в Україні.