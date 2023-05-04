Карти і навігація не працюють: на вулицях москви почали глушити зв'язок до 9 травня

Карти і навігатори працюють з перебоями

У російській москві перед парадом на 9 травня почали глушити навігацію. Зокрема, зв'язок вже зник у межах Бульварного та Садового кільця. Попередньо, поновлювати повноцінну роботу GPS планують вже після проведення урочистостей.

Про це у четвер, 4 травня, повідомив проросійський Telegram-канал Baza, зазначивши, що інформацію про активацію зміни локації GPS вже оголосили і співробітникам місцевої поліції.

"Навігатори можуть працювати зі збоями — тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", — зазначається у повідомленні.

У москві приглушили навігацію через урочисті заходи, які заплановані до 9 травня

Варто додати, що подібне у москві вже траплялося, однак раніше навігацію вимикали виключно поряд із кремлем.

Нагадаємо, що, на відміну від столиці росії, урочисті заходи до 9 травня не планують проводити у багатьох інших містах рф. Зокрема, відповідне рішення оголосила влада вже 21 населених пунктів, аргументуючи своє рішення міркуваннями безпеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час останнього інтерв'ю головного розвідника України Кирила Буданова, у кабінеті очільника ГУР МО помітили карту москви, що викликало неабиякий резонанс у Мережі. Ба більше, спровокувало появу тисяч жартівливих припущень щодо ймовірної підготовки ударів ЗСУ по російській столиці на 9 травня.