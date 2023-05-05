А что случилось? В одном из городов рф отменили праздничный салют на 9 мая

Местная власть решила перенести салют

На фоне отмены массовых торжеств и парада на 9 мая в ряде российских городов, в прифронтовом Белгороде заявили, что запланированного салюта в этот день не будет. Его решили перенести на другую дату, которую пока не озвучили.

Об этом сегодня, 5 мая, городской глава Белгорода валентин демидов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, отмена праздничного салюта на 9 мая связана с оперативной обстановкой в городе. Потому было принято решение перенести его.

"Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его ещё красочнее, ещё масштабнее. Прошу вас отнестись с пониманием к такому решению", — говорится в сообщении.

Отметим, что салют на 9 мая также отменили в Омске, Калуге, в Курской области, а также на Забайкалье. Местные власти также заявили, что это якобы сделано в целях безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в этом году в россии решили не проводить пропагандистское шествие "Бессмертный полк". И пока сами россияне уверяют, что это делается с целью безопасности, на Западе объяснили, в чем может быть реальная причина отмены ежегодного шествия.