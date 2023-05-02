Акция проводится уже в третий раз

В страхе перед возможной местью Украины россияне отменили шествия до 9 мая. В том числе и традиционную акцию "победобесия" под названием "Бессмертный полк". Однако ее решили провести в Африке.

Информацию об этом опубликовали российские СМИ. Мероприятие организовали путинисты в Демократической республике Конго. Как говорится в сообщении пропагандистов:

"Первого мая в ДР Конго посольство третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них — персонал (посольства — ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и конго симпатизирующих россии".

Для этого они наняли темнокожих певцов среди местного населения, исполнивших песню "Катюша". Небольшая группа сторонников россии пронесла по улицам города Киншаса гигантский русский триколор, а также георгиевскую символику и фотографии "воевавших дедов". В сети активно высмеивают событие:

Напомним, что россияне убеждают, что якобы отменяют "Бессмертный полк" из соображений безопасности. В страхе перед украинскими беспилотниками. Британия считает, что истинной причиной является предостережение, чтобы не напоминать россиянам о страшных потерях россии.

Иностранные лидеры также решили не посещать РФ 9-го мая. К путину собирается только один — глава Кыргызстана.