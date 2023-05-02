Росіяни провели "Безсмертний полк" в Конго: мережа сміється з того, як африканці співали "Катюшу" (відео)

Акція проводиться уже втретє

В страху перед можливою помстою України росіяни скасували заходи до 9 травня. Зокрема й традиційну акцію "побєдобєсія" під назвою "Безсмертний полк". Однак, її вирішили провести в Африці.

Інформацію про це опублікували російські ЗМІ. Захід організували путіністи в Демократичній республіці Конго. Як йдеться в повідомленні пропагандистів:

"Першого травня в ДР Конго посольство втретє організувало акцію "Безсмертний полк". Маршем вулицями Кіншаси пройшлися близько ста осіб, серед них — персонал (посольства — ред.), співвітчизники, російські військові спостерігачі та поліцейські Місії ООН зі стабілізації в ДРК і конголезці, які симпатизують Росії".

Для цього вони найняли темношкірих співаків серед місцевого населення, які виконали пісню "Катюша". Невелика група прихильників рф пронесла вулицями міста Кіншаса гігантський російський триколор, а також георгіївську символіку та світлини "дідів, які воювали". В мережі активно висміюють подію:

Нагадаємо, що росіяни переконують нібито скасовують "Безсмертний полк" із міркувань безпеки. У страху перед українськими безпілотниками. Натомість Британія вважає, що справжньою причиною є пересторога, аби не нагадувати росіянам про страшні втрати рф.

Іноземні лідери також вирішили не відвідувати рф 9-го травня. До путіна збирається лише один — очільник Киргизстану.