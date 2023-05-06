Масове скасування парадів на 9 травня у росії: британська розвідка назвала головну причину
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Масове скасування парадів на 9 травня в Росії говорить про страх влади
Цього року у Росії масово скасовують традиційні паради на 9 травня, День Перемоги, та приурочені до нього ходи "Безсмертний полк". Це може говорити про наростаюче відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками безпілотників.
Такі висновки опубліковані у свіжому огляді розвідувальної спільноти Міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що паради скасували вже шість областей та 21 місто Росії, а також окупаційна влада тимчасово окупованого Криму. Також відомо, що кремль у цей день не буде проводити урочистий прийом, а в Москві святкування, ймовірно, відбудеться у більш скромних масштабах.
"Час удару безпілотників по кремлю за кілька днів до "Дня перемоги" свідчить про дедалі більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищило відчуття загрози з боку російського керівництва у зв’язку із заходами, присвяченими "Дню перемоги", – констатували у відомстві.
Ще одним чинником скасування парадів у Росії англійська розвідка називає протести і невдоволення війною в Україні.
Однак у деяких містах паради все ж таки пройдуть, до них активно готуються. Так, у Москві ввечері 4 травня відбулася репетиція параду 9 травня за участю танків.
Навколо Тули, де парад на 9 травня також відбудеться, розставляють систему ППО. Мабуть, побоюються провокацій. Відповідне відео в Telegram опублікував активіст та блогер Сергій Стерненко.
Увага! У відео є нецензурна лексика
Як повідомляв "Телеграф", у прифронтовому Білгороді заявили, що запланованого салюту цього дня не буде. Його вирішили перенести на іншу дату, яку поки що не озвучили.