Панічно скасовують паради та посилюють охорону. Як росія готується до сакрального 9 травня

На День Перемоги парад у москві охоронятимуть

У росії цього року скорочують традиційні святкування до 9 травня, Дня Перемоги. Зазвичай щорічні паради та хода з фотографіями дідів-ветеранів виглядає помпезно та служить демонстрацією військової сили. На заходах демонструється передова російська техніка, але значна частина цієї техніки або використовується в Україні.

"Телеграф" розповідає, як улюблене свято путіна втратило минулу велич:

"Безсмертний полк" скасували по всій країні

Однією з найбільших візитівок цього дня у росії є хода "Безсмертного полку", під час якої люди по всій країні йдуть маршем із фотографіями дідів, які воювали. Що примітно, іноді це випадкові діди з інтернету.

На ходу у 2022 році путін прийшов зі світлиною свого батька

Минулого року, коли росія розпочала війну, володимир путін особисто очолив ходу на Красній площі у москві, він тримав фотографію свого батька у формі.

Але цього року щось пішло не так і по всій країні хода з дідами "Безсмертний полк" з міркувань безпеки пройде в інших форматах. Тобто, росіянам пропонують розмістити фотографії ветеранів у ​​вікнах автомобілів, надрукувати їх фото на футболках чи змінити аватарку в соцмережах.

Міноборони Великої Британії припускає, що причина скасування офлайн-ходи "Безсмертного полку" полягає у страху, що вона може закінчитися підкресленням кількості втрат росії. Бо замість дідів люди можуть з’явитися з фотографіями вже чоловіків чи братів, які загинули під час "спецоперації" в Україні. Їхня кількість може виявитися гнітюче великою.

Де скасували паради

Про відмову від ідеї проводи військові паради в анексованому Криму та прикордонних з Україною регіонах заговорили ще у квітні. У Білгороді це обґрунтували поясненням "не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військових.

Де заборонили військові паради в росії

Але з почастішанням випадків "бавовни" та після безпілотників над кремлем паради на честь Дня Перемоги скасовано як мінімум у 21 місті, передає російське видання "Верстка". Однак численні коментатори припускають, що росії більше не вистачає танків.

Серед міст, які відмовилися від парадів "з міркувань безпеки": Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецьк, Єлець та Тюмень, Брянськ, Краснодар, Сочі, Псков, Великі Луки, Курськ, анексовані Керч, Сімферополь та Севастополь.

У Пскові та Великих Луках це обґрунтували турботою про "учасників СВО", які приїжджають на реабілітацію та мають ПТСР, погано реагуючи на звуки феєрверків.

У всій Ростовській обл. військовий парад 9 травня відбудеться лише у Ростові-на-Дону.

Заборона пускати дрони та кульки на травневі

У одразу декількох регіонах росії заборонили пускати безпілотники, а студентів попереджають, аби ті не запускали у небо повітряні кульки.

Загалом заборона на запуск БПЛА діє більш ніж у 30 регіонах росії. Зокрема, губернатор Кузбасу заборонив використання безпілотників в регіоні з 6 по 9 травня. В Республіці Алтай безпілотники заборонили з 5 по 10 травня. У Петербурзі та околицях, москві та московській області про заборону оголосили після атаки безпілотників на Кремль 3 травня. Заборона теж діє у Приамур'ї (6-9 травня), у Калінінграді (9 травня), у Кемеровській області (6-9 травня).

Студентів московських вишів попереджають про те, щоб вони не брали участь в акції "Небесний полк". Суть акції полягає в тому, щоб на обклеєних фольгою повітряних кулях запустити портрет учасника війни. Мовляв, кульки заважатимуть ППО.

Парад у москві: не можна нічого

Проте військовий парад у москві цього року принципово вирішили залишити. Його особисто відвідає володимир путін. Однак заборонили практично все та посилили заходи безпеки через ризик з боку України.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російські спецслужби працюють над забезпеченням безпеки параду від "терактів".

"Ми усвідомлюємо, що "київський режим", який стоїть за низкою таких терактів, планує продовжувати свою кампанію", — сказав він.

Так, парад у москві тепер буде закритий для публіки. А тим, хто туди потрапить, заборонили приносити електросамокати та вейпи. З собою, також не можна брати їжу, воду, контейнери для їжі, будь-які рідини (об'ємом понад 50 мл) та прапори. Вдома доведеться залишити тварин.

Також із 5 травня у москві збої в роботі GPS, повідомили телеграм-канали Baza та Ateo Breaking. Baza з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що в москві почали глушити навігацію в межах Бульварного та Садового кільця "на час підготовки до Параду Перемоги".

Також у центрі москви до 10 травня обмежать доступ до сервісів оренди автомобілів.

Каршеринг буде недоступний зі сходу на захід уздовж набережної Москви-ріки, а також з півдня на північ від набережної біля Третьяковської галереї до станції метро "Цвєтной бульвар".

Омонівцям, які патрулюватимуть центр москви, почали видавати біноклі. Це пов'язано з атакою безпілотників на кремль.

Чому парад у москві лишили

У статті The Atlantic Council йдеться, що головний святковий парад країни пройде за планом, бо святкування Дня Перемоги тісно пов'язане особисто з путіним.

"путін перетворив традиційне російське благоговіння перед радянськими військовими зусиллями на квазірелігійний культ перемоги з власними догмами, святами та єретиками. Сам День Перемоги став найбільшим святом року, а поразка нацистської Німеччини піднялася вище всіх інших подій і досягнень як визначальний момент в історії росії", — пише Atlantic Council.

Культ перемоги надовго задав тон у російській політиці та суспільному житті. А опоненти путіна регулярно зазнають нападок як "фашисти".

Значення Дня Перемоги для національної ідентичності в путінській росії та тісний зв’язок свята з війною в Україні роблять цьогорічне скасування параду особливо незручним. Невідзначення Дня Перемоги свідчить про серйозні проблеми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кремль був атакований двома невідомими дронами. Пізніше в мережі було опубліковано перше відео удару, а потім з’явилося відео з іншого ракурсу. В росії відразу ж звинуватили в атаці Київ, але в Офісі президента України заявили, що ми не б’ємо по чужих країнах, а займаємося звільненням власних територій.