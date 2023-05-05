"А ще рогатки, дротики та списи": у москві омонівцям видали біноклі, щоб вистежувати дрони (жарти та меми)

Користувачі соцмереж вже встигли кумедно прокоментувати нововведення в росії

Після атаки невідомих безпілотників на кремль співробітникам ОМОНу в росії, які чергують у Центральному адміністративному окрузі (ЦАО), почали видавати біноклі. У мережі вже встигли підняти на сміх такий спосіб спроби "захисту" москви від дронів.

Так, за інформацією джерел Telegram-каналу Baza, після вибухів біля даху Сенатського палацу в ніч проти 3 травня старшого зміни омонівців, які стояли на той час на Василівському узвозі, нібито "повезли на розмову".

"Головна претензія — дрон пролетів над ними, а силовики ніяк не зреагували й не попередили про його наближення. Самі омонівці стверджують, що вони не могли побачити безпілотник заздалегідь, а коли помітили, то було вже пізно", — йдеться у повідомленні.

Однак у росії знайшли вихід із ситуації та вручили черговим біноклі, за допомогою яких вони мають стежити за можливими безпілотниками. Зазначається, що їхнім співробітникам видавали й раніше, але їх практично ніхто не застосовував, а тепер біноклі завжди мають бути у них із собою.

Тим часом користувачі соціальної мережі вже встигли висміяти новий спосіб "захисту" столиці росії від атак безпілотників, додавши на цю тему свіжих мемів і жартів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російським окупантам роздали пам’ятки з порадами на випадок контрнаступу ЗСУ. Фотографію цього "шедевра" знайшли у телефоні у полоненого російського військовослужбовця.